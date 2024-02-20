Корсун Марина Петровна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
11.01.1795
Сын: Корсун Григорий Степанович / Стефанович /
Отец ребёнка: Корсун Стефан Федорович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь м/к 1795г.
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Корсун Стефан Федорович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1799
Сын: Корсун Василий Степанович
Отец ребёнка: Корсун Стефан Федорович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
29.08.1810
Дочь: Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Корсун Стефан Федорович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
ГАХО , Ф - 40-110-279, м/к 1810г.,зап-65
Рождение ребёнка
23.01.1819
Дочь: София Степановна
Отец ребёнка: Корсун Стефан Федорович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда, Закотянской волости , с.Кривая Лука
ГАХО , Ф - 40-110-285, ч-3, м/к 1819г.,зап-49,кадр-745
Смерть
Неизвестно