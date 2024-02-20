Корсун Василий Степанович
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Корсун Стефан Федорович
Мать: Корсун Марина Петровна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Мария Семеновна
Россия Екатеринославская губ.,Мелитопольский уезд,с.Константиновка
Бракосочетание
До 1821
Жена: Мария Семеновна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Мария Семеновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Мария Семеновна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Феодосия Васильевна
Мать ребёнка: Мария Семеновна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно