Мария Семеновна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Корсун Василий Степанович
Россия Екатеринославская губ.,Мелитопольский уезд,с.Константиновка
Бракосочетание
До 1821
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Корсун Василий Степанович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Корсун Василий Степанович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Феодосия Васильевна
Отец ребёнка: Корсун Василий Степанович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно