Корсун Григорий Степанович / Стефанович /
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Дата рождения11.01.1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
11.01.1795
Отец: Корсун Стефан Федорович
Мать: Корсун Марина Петровна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь м/к 1795г.
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Агрипина Григорьевна
Мать ребёнка: Корсун Акулина Яковлевна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
02.08.1824
Дочь: Параскева Григорьевна
Мать ребёнка: Корсун Акулина Яковлевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
ГАХО , Ф - 40-110-290,ч-2, м/к 1824г.,зап-40,кадр-458
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корсун Акулина Яковлевна
Смерть
Неизвестно