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(Корсун) София Степановна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда, Закотянской волости , с.Кривая Лука

Дата рождения

23.01.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

1775 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1819

Отец: Корсун Стефан Федорович

Мать: Корсун Марина Петровна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда, Закотянской волости , с.Кривая Лука
ГАХО , Ф - 40-110-285, ч-3, м/к 1819г.,зап-49,кадр-745
Смерть
Неизвестно
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