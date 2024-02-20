(Корсун) София Степановна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда, Закотянской волости , с.Кривая Лука
Дата рождения23.01.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1819
Отец: Корсун Стефан Федорович
Мать: Корсун Марина Петровна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда, Закотянской волости , с.Кривая Лука
ГАХО , Ф - 40-110-285, ч-3, м/к 1819г.,зап-49,кадр-745
Смерть
Неизвестно