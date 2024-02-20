Корсун Осип Степанович
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Корсун Стефан Федорович
Мать: Корсун Марина Петровна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Корсун Василиса Петровна
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Христина Осиповна
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корсун Василиса Петровна
Смерть
Неизвестно