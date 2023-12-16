Пономарев Степан Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Рождение ребёнка
1805
Сын: Пономарев Аввакум Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Пономарев Сергей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Пономарев Артемий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Пономарев Степан Степанович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
До 15.04.1821
В 1821 году по предписанию.. комиссара от 15 апреля за №134 и такового ж тобольской казенной палаты перечислены сей волости в деревню Козлову
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно