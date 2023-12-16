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Пономарев Степан Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Пономарев Павел Зиновьевич

Мать: Пономарева Татьяна Прокопьевна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Пономарев Аввакум Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Пономарев Сергей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Пономарев Артемий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Пономарев Степан Степанович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
До 15.04.1821
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
В 1821 году по предписанию.. комиссара от 15 апреля за №134 и такового ж тобольской казенной палаты перечислены сей волости в деревню Козлову
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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