Пономарев Сергей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарев Сергей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1788 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Пономарев Степан Павлович

Мать: не указана

Место жительства
До 15.04.1821
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
В 1821 году по предписанию.. комиссара от 15 апреля за №134 и такового ж тобольской казенной палаты перечислены сей волости в деревню Козлову
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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