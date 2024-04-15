Пономарев Аввакум Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Пономарев Степан Павлович
Место жительства
До 15.04.1821
В 1821 году по предписанию.. комиссара от 15 апреля за №134 и такового ж тобольской казенной палаты перечислены сей волости в деревню Козлову
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно