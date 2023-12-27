Чижов Алексей Иванович
Место рождениясело Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Дата рождения1789
Дата смертиПосле 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Чижов Иван Дмитриевич
Мать: Чижова Мавра Михайловна
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Куренкова Настасья Алексеевна
Мать ребёнка: Чижова Елена Михайловна
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1816
Сын: Суханов, Он Же Чижов Козма Алексеевич
Мать ребёнка: Чижова Елена Михайловна
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1820
Сын: Суханов, Он Же Чижов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Чижова Елена Михайловна
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1824
Сын: Суханов, Он Же Чижов Яков Алексеевич
Мать ребёнка: Чижова Елена Михайловна
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чижова Елена Михайловна
Смерть
После 1825
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер