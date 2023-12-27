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Чижов Алексей Иванович

Место рождения

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер

Дата рождения

1789

Дата смерти

После 1825

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Чижов Иван Дмитриевич

Мать: Чижова Мавра Михайловна

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Куренкова Настасья Алексеевна

Мать ребёнка: Чижова Елена Михайловна

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1816

Сын: Суханов, Он Же Чижов Козма Алексеевич

Мать ребёнка: Чижова Елена Михайловна

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1820

Сын: Суханов, Он Же Чижов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Чижова Елена Михайловна

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1824

Сын: Суханов, Он Же Чижов Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Чижова Елена Михайловна

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чижова Елена Михайловна

Смерть
После 1825
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
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