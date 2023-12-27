Суханов, Он Же Чижов Михаил Алексеевич
Место рождениясело Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Дата рождения1820
Дата смерти1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Чижов Алексей Иванович
Мать: Чижова Елена Михайловна
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
10.08.1840
Дочь: Василиса Михайловна
Мать ребёнка: Суханова Анна Осиповна
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Суханова Анна Осиповна
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Матрена Михайловна
Мать ребёнка: Суханова Анна Осиповна
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
21.02.1853
Дочь: Авдотья Михайловна
Мать ребёнка: Суханова Анна Осиповна
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
05.11.1855
Дочь: Степанида Михайловна
Мать ребёнка: Суханова Анна Осиповна
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суханова Анна Осиповна
Смерть
1879
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер