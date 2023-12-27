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Суханов, Он Же Чижов Михаил Алексеевич

Место рождения

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер

Дата рождения

1820

Дата смерти

1879

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Чижов Алексей Иванович

Мать: Чижова Елена Михайловна

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
10.08.1840

Дочь: Василиса Михайловна

Мать ребёнка: Суханова Анна Осиповна

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Суханова Анна Осиповна

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Матрена Михайловна

Мать ребёнка: Суханова Анна Осиповна

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
21.02.1853

Дочь: Авдотья Михайловна

Мать ребёнка: Суханова Анна Осиповна

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
05.11.1855

Дочь: Степанида Михайловна

Мать ребёнка: Суханова Анна Осиповна

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суханова Анна Осиповна

Смерть
1879
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
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