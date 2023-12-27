Суханова (Голованова) Анна Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуханова (Голованова) Анна Осиповна

Суханова (Голованова) Анна Осиповна

Место рождения

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер

Дата рождения

1821

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
10.08.1840

Дочь: Василиса Михайловна

Отец ребёнка: Суханов, Он Же Чижов Михаил Алексеевич

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Суханов, Он Же Чижов Михаил Алексеевич

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Матрена Михайловна

Отец ребёнка: Суханов, Он Же Чижов Михаил Алексеевич

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
21.02.1853

Дочь: Авдотья Михайловна

Отец ребёнка: Суханов, Он Же Чижов Михаил Алексеевич

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
05.11.1855

Дочь: Степанида Михайловна

Отец ребёнка: Суханов, Он Же Чижов Михаил Алексеевич

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суханов, Он Же Чижов Михаил Алексеевич

Смерть
После 1858
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close