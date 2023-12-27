Суханова (Голованова) Анна Осиповна
Место рождениясело Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Дата рождения1821
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
10.08.1840
Дочь: Василиса Михайловна
Отец ребёнка: Суханов, Он Же Чижов Михаил Алексеевич
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Суханов, Он Же Чижов Михаил Алексеевич
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Матрена Михайловна
Отец ребёнка: Суханов, Он Же Чижов Михаил Алексеевич
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
21.02.1853
Дочь: Авдотья Михайловна
Отец ребёнка: Суханов, Он Же Чижов Михаил Алексеевич
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
05.11.1855
Дочь: Степанида Михайловна
Отец ребёнка: Суханов, Он Же Чижов Михаил Алексеевич
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер