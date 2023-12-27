Чижов Иван Дмитриевич
Место рожденияДворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Дата рождения1771
Дата смертиС 1789 по 1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Чижов Дмитрий Алексеев
Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Чижова Мавра Михайловна
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чижова Мавра Михайловна
Смерть
С 1789 по 1805
Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское