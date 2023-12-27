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Чижов Иван Дмитриевич

Место рождения

Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское

Дата рождения

1771

Дата смерти

С 1789 по 1805

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Чижов Дмитрий Алексеев

Мать: Чижова Наталья Игнатьевна

Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Рождение ребёнка
1789

Сын: Чижов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Чижова Мавра Михайловна

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чижова Мавра Михайловна

Смерть
С 1789 по 1805
Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
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