Богомазов Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогомазов Алексей Васильевич

Богомазов Алексей Васильевич

avatar

Место рождения

д.Леонтьевка Череповецкий район Вологодская область

Дата рождения

30.03.1911

Дата смерти

26.05.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1911

Отец: Богомазов Василий

Мать: Богомазова Евдокия Никоноровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомазова Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
03.03.1943

Сын: Богомазов Станислав Алексеевич

Мать ребёнка: Богомазова Тамара Ивановна

Смерть
26.05.1967
Похоронен на Металостроевском кладбище под СПб вместе с женой Тамарой Ивановной и сыном Станиславом

Мы используем куки для улучшения работы сайта.