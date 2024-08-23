Богомазов Алексей Васильевич
Место рожденияд.Леонтьевка Череповецкий район Вологодская область
Дата рождения30.03.1911
Дата смерти26.05.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1911
Отец: Богомазов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.03.1943
Сын: Богомазов Станислав Алексеевич
Мать ребёнка: Богомазова Тамара Ивановна
Смерть
26.05.1967
Похоронен на Металостроевском кладбище под СПб вместе с женой Тамарой Ивановной и сыном Станиславом