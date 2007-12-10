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Богомазова Тамара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1919

Дата смерти

10.12.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богомазов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
03.03.1943

Сын: Богомазов Станислав Алексеевич

Отец ребёнка: Богомазов Алексей Васильевич

Смерть
10.12.2007
Похоронена на Металостроевском кладбище под СПб вместе с мужем и сыном

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