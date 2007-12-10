Богомазова Тамара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1919
Дата смерти10.12.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.03.1943
Сын: Богомазов Станислав Алексеевич
Отец ребёнка: Богомазов Алексей Васильевич
Смерть
10.12.2007
Похоронена на Металостроевском кладбище под СПб вместе с мужем и сыном