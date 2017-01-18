Богомазов Станислав Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1943
Дата смерти18.01.2017
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1943
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Богомазова) Анна Станиславовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1975
Дочь: (Богомазова) Светлана Станиславовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
18.01.2017
Захоронен на Металостроевском кладбище под СПб вместе с родителями