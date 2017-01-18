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Богомазов Станислав Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1943

Дата смерти

18.01.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1943

Отец: Богомазов Алексей Васильевич

Мать: Богомазова Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Богомазова) Анна Станиславовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1975

Дочь: (Богомазова) Светлана Станиславовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
18.01.2017
Захоронен на Металостроевском кладбище под СПб вместе с родителями

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