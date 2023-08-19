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Неизвестно Федор Стефанов
Неизвестно Федор Стефанов
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Место рождения
Малоянисоль
Дата рождения
1897
Дата смерти
1971
Пол
Мужской
Отец
Галалу (галали) Стефан Саввич
1858 г.р.
Мать
Галалу (галали) (Галалу (татар)) Кириакия Ставриева
1868 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец:
Галалу (галали) Стефан Саввич
Мать:
Галалу (галали) Кириакия Ставриева
Малоянисоль
Смерть
1971
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