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Неизвестно Федор Стефанов

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1897

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Галалу (галали) Стефан Саввич

Мать: Галалу (галали) Кириакия Ставриева

Смерть
1971
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