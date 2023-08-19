Галалу (Галали) Стефан Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галалу (Галали) Стефан Саввич

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1889

Жена: Галалу (галали) Кириакия Ставриева

Супруг(-а): Стефан Савельев Неизвестно
Рождение ребёнка
1897

Сын: Неизвестно Федор Стефанов

Мать ребёнка: Галалу (галали) Кириакия Ставриева

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Галалу (галали) Кириакия Ставриева

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Вера Степановна

Мать ребёнка: Галалу (галали) Кириакия Ставриева

Рождение ребёнка
1907

Сын: Неизвестно Иван Стефанов

Мать ребёнка: Галалу (галали) Кириакия Ставриева

Смерть
Неизвестно
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