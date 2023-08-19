Галалу (Галали) Стефан Саввич
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1889
Супруг(-а): Стефан Савельев Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Сын: Неизвестно Федор Стефанов
Мать ребёнка: Галалу (галали) Кириакия Ставриева
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Галалу (галали) Кириакия Ставриева
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Вера Степановна
Мать ребёнка: Галалу (галали) Кириакия Ставриева
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Галалу (галали) Кириакия Ставриева
Смерть
Неизвестно