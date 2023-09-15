Галалу (Галали) (Галалу (Татар)) Кириакия Ставриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалалу (Галали) (Галалу (Татар)) Кириакия Ставриева

Галалу (Галали) (Галалу (Татар)) Кириакия Ставриева

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Татар Ставрий Васильевич

Мать: ?

Бракосочетание
1889

Муж: Галалу (галали) Стефан Саввич

Супруг(-а): Стефан Савельев Неизвестно
Рождение ребёнка
1897

Сын: Неизвестно Федор Стефанов

Отец ребёнка: Галалу (галали) Стефан Саввич

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Галалу (галали) Стефан Саввич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Вера Степановна

Отец ребёнка: Галалу (галали) Стефан Саввич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Неизвестно Иван Стефанов

Отец ребёнка: Галалу (галали) Стефан Саввич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close