Галалу (Галали) (Галалу (Татар)) Кириакия Ставриева
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Татар Ставрий Васильевич
Мать: ?
Бракосочетание
1889
Супруг(-а): Стефан Савельев Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Сын: Неизвестно Федор Стефанов
Отец ребёнка: Галалу (галали) Стефан Саввич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Галалу (галали) Стефан Саввич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Вера Степановна
Отец ребёнка: Галалу (галали) Стефан Саввич
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Галалу (галали) Стефан Саввич
Смерть
Неизвестно