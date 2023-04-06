Дмитриева Мария Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева Мария Маркова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1875

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
03.12.1876

Сын: Дмитриев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
03.08.1879

Сын: Дмитриев Максим Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
14.11.1881

Дочь: Баландина Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
07.11.1883

Сын: Дмитриев Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
08.11.1885

Дочь: Матрена Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Иван??? Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Дмитрий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Лобаново, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
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