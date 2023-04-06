Дмитриева Мария Маркова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1875
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
03.12.1876
Сын: Дмитриев Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
03.08.1879
Сын: Дмитриев Максим Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
14.11.1881
Дочь: Баландина Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
07.11.1883
Сын: Дмитриев Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
08.11.1885
Дочь: Матрена Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Иван??? Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Лобаново, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно