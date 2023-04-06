Дмитриев Максим Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1879
Отец: Дмитриев Дмитрий Петрович
Мать: Дмитриева Мария Маркова
Рождение ребёнка
23.05.1901
Сын: Дмитриев Симеон Максимович
Мать ребёнка: Ефросинья Исаева
Рождение ребёнка
15.06.1907
Дочь: Агрипина Максимова
Мать ребёнка: Ефросинья Исаева
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Александра Максимова
Мать ребёнка: Ефросинья Исаева
Рождение ребёнка
21.01.1914
Сын: Дмитриев Иннокентий Максимович
Мать ребёнка: Ефросинья Исаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Исаева
Место жительства
Неизвестно
Лобаново, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно