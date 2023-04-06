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Дмитриев Максим Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1879

Отец: Дмитриев Дмитрий Петрович

Мать: Дмитриева Мария Маркова

Рождение ребёнка
23.05.1901

Сын: Дмитриев Симеон Максимович

Мать ребёнка: Ефросинья Исаева

Рождение ребёнка
15.06.1907

Дочь: Агрипина Максимова

Мать ребёнка: Ефросинья Исаева

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Александра Максимова

Мать ребёнка: Ефросинья Исаева

Рождение ребёнка
21.01.1914

Сын: Дмитриев Иннокентий Максимович

Мать ребёнка: Ефросинья Исаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Исаева

Место жительства
Неизвестно
Лобаново, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно