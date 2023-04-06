Ефросинья Исаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Исаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1901

Сын: Дмитриев Симеон Максимович

Отец ребёнка: Дмитриев Максим Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.06.1907

Дочь: Агрипина Максимова

Отец ребёнка: Дмитриев Максим Дмитриевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Александра Максимова

Отец ребёнка: Дмитриев Максим Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.01.1914

Сын: Дмитриев Иннокентий Максимович

Отец ребёнка: Дмитриев Максим Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Максим Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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