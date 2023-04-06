Ефросинья Исаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1901
Сын: Дмитриев Симеон Максимович
Отец ребёнка: Дмитриев Максим Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.06.1907
Дочь: Агрипина Максимова
Отец ребёнка: Дмитриев Максим Дмитриевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Александра Максимова
Отец ребёнка: Дмитриев Максим Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.01.1914
Сын: Дмитриев Иннокентий Максимович
Отец ребёнка: Дмитриев Максим Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно