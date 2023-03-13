Гашникова (Арбузова) Домна
Место рожденияОрловка, Арзамасскаго уезда
Дата рождения1756
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Арбузовъ Фролъ
Мать: Арбузова Ирина Федорова
Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Гашниковъ Василий
Рождение ребёнка
1780
Сын: Гашниковъ Тимофей
Отец ребёнка: Гашниковъ Василий
Рождение ребёнка
1782
Сын: Гашниковъ Василий
Отец ребёнка: Гашниковъ Василий
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Гашниковъ Василий
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Гашниковъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гашниковъ Василий