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Гашникова (Арбузова) Домна

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Место рождения

Орловка, Арзамасскаго уезда

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Арбузовъ Фролъ

Мать: Арбузова Ирина Федорова

Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Гашниковъ Василий

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Гашниковъ Тимофей

Отец ребёнка: Гашниковъ Василий

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Гашниковъ Василий

Отец ребёнка: Гашниковъ Василий

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Гашниковъ Василий

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Гашниковъ Василий

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гашниковъ Василий

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