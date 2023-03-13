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Арбузовъ Фролъ

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Место рождения

Орловка, Арзамасскаго уезда

Дата рождения

1716

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Арбузовъ Петръ Яковлевъ

Мать: не указана

Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1742

Сын: Арбузовъ Леонтий

Мать ребёнка: Арбузова Ирина Федорова

Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Гашникова Домна

Мать ребёнка: Арбузова Ирина Федорова

Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1758

Сын: Арбузовъ Иванъ

Мать ребёнка: Арбузова Ирина Федорова

Рождение ребёнка
1760

Сын: Арбузовъ Иванъ

Мать ребёнка: Арбузова Ирина Федорова

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Арбузова Ирина Федорова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арбузова Ирина Федорова

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