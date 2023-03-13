Арбузовъ Фролъ
Место рожденияОрловка, Арзамасскаго уезда
Дата рождения1716
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Арбузовъ Петръ Яковлевъ
Мать: не указана
Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1742
Сын: Арбузовъ Леонтий
Мать ребёнка: Арбузова Ирина Федорова
Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Гашникова Домна
Мать ребёнка: Арбузова Ирина Федорова
Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1758
Сын: Арбузовъ Иванъ
Мать ребёнка: Арбузова Ирина Федорова
Рождение ребёнка
1760
Сын: Арбузовъ Иванъ
Мать ребёнка: Арбузова Ирина Федорова
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Арбузова Ирина Федорова
Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арбузова Ирина Федорова