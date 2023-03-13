Гашниковъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Гашниковъ Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Гашникова) Наталья
Мать ребёнка: Гашникова (Арбузова) Домна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Гашниковъ Тимофей
Мать ребёнка: Гашникова (Арбузова) Домна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Гашниковъ Василий
Мать ребёнка: Гашникова (Арбузова) Домна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Гашникова) Анна
Мать ребёнка: Гашникова (Арбузова) Домна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Гашникова) Прасковья
Мать ребёнка: Гашникова (Арбузова) Домна