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Гашниковъ Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Гашниковъ Дмитрий

Мать: Гашникова Акулина Игнатьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гашникова (Арбузова) Домна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Гашникова) Наталья

Мать ребёнка: Гашникова (Арбузова) Домна

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Гашниковъ Тимофей

Мать ребёнка: Гашникова (Арбузова) Домна

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Гашниковъ Василий

Мать ребёнка: Гашникова (Арбузова) Домна

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Гашникова) Анна

Мать ребёнка: Гашникова (Арбузова) Домна

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Гашникова) Прасковья

Мать ребёнка: Гашникова (Арбузова) Домна

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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