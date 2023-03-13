Гашникова Акулина Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГашникова Акулина Игнатьева

Гашникова Акулина Игнатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1739 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гашниковъ Дмитрий

Рождение ребёнка
1755

Сын: Гашниковъ Василий

Отец ребёнка: Гашниковъ Дмитрий

Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Гашникова) Домна

Отец ребёнка: Гашниковъ Дмитрий

Рождение ребёнка
1762

Сын: Гашниковъ Алексей

Отец ребёнка: Гашниковъ Дмитрий

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Дочь: (Гашникова) Авдотья

Отец ребёнка: Гашниковъ Дмитрий

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.