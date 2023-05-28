Константин Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Давид Константинов
Мать ребёнка: Феврония Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Фока Константинович
Мать ребёнка: Феврония Яковлевна
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Федосья Константиновна
Мать ребёнка: Феврония Яковлевна
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феврония Яковлевна
Смерть
Неизвестно