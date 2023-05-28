Константин Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константин Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1791 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Давид Константинов

Мать ребёнка: Феврония Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Фока Константинович

Мать ребёнка: Феврония Яковлевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Федосья Константиновна

Мать ребёнка: Феврония Яковлевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феврония Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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