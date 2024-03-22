Тимофей Константинович
Место рождения
Дата рождения18.01.1827 ст.
Дата смерти12.12.1828 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1827 ст.
Отец: Константин Григорьев
Мать: Феврония Григорьева
Крещение
20.01.1827 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Иван Яковлев и Федота Евдокимова жена Акилина Григорьева.
Смерть
12.12.1828 ст.
От оспы. 2 года.