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Тимофей Константинович

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

18.01.1827 ст.

Дата смерти

12.12.1828 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1790 г.р.

Мать

Около 1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1827 ст.

Отец: Константин Григорьев

Мать: Феврония Григорьева

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
20.01.1827 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Иван Яковлев и Федота Евдокимова жена Акилина Григорьева.
Смерть
12.12.1828 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От оспы. 2 года.
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