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Феодосия Константиновна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

25.05.1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1790 г.р.

Мать

Около 1791 г.р.

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1829 ст.

Отец: Константин Григорьев

Мать: Феврония Григорьева

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Иванович

Крещение
26.05.1829 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Иван Яковлев и вдовы Улиты Никитиной дочь Мелания.
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833
Место жительства
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
19.09.1858 ст.

Сын: Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Иванович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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