Феодосия Константиновна
Место рождения
Дата рождения25.05.1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.05.1829 ст.
Отец: Константин Григорьев
Мать: Феврония Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Иванович
Крещение
26.05.1829 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Иван Яковлев и вдовы Улиты Никитиной дочь Мелания.
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833
Место жительства
1840
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
19.09.1858 ст.
Сын: Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Иванович
Смерть
Неизвестно