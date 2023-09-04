Григорий Кононов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий Кононов

Григорий Кононов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1760 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Константин Григорьев

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Исаак Григорьевич

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Упоминание
1798
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
20.06.1801

Дочь: Акилина Григорьевна

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close