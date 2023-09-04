Григорий Кононов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Константин Григорьев
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Упоминание
1791
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Исаак Григорьевич
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Упоминание
1798
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
20.06.1801
Дочь: Акилина Григорьевна
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно