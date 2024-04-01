Выходцев Павел Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1838
Дата смерти21.11.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1838
Бракосочетание
30.01.1860
фонд 16-02-203-450
Рождение ребёнка
11.11.1860
Дочь: Стефанида Павлова
Мать ребёнка: Выходцева Неонила Стефанова (Ефимова?)
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Петухова Мариамна Павлова
Мать ребёнка: Выходцева Неонила Стефанова (Ефимова?)
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Петухова Мария Павлова
Мать ребёнка: Выходцева Неонила Стефанова (Ефимова?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Выходцев Яков Павлов
Мать ребёнка: Выходцева Неонила Стефанова (Ефимова?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Выходцева Неонила Стефанова (Ефимова?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Выходцева Неонила Стефанова (Ефимова?)
Смерть
21.11.1907
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
67 лет, от старости