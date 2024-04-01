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Выходцев Павел Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1838

Дата смерти

21.11.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1838

Отец: Выходцев Иван Казак Ст. Токушинской Андреев

Мать: Выходцева Матрона Семенова

Бракосочетание
30.01.1860

Жена: Выходцева Неонила Стефанова (Ефимова?)

фонд 16-02-203-450
Рождение ребёнка
11.11.1860

Дочь: Стефанида Павлова

Мать ребёнка: Выходцева Неонила Стефанова (Ефимова?)

Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Петухова Мариамна Павлова

Мать ребёнка: Выходцева Неонила Стефанова (Ефимова?)

Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Петухова Мария Павлова

Мать ребёнка: Выходцева Неонила Стефанова (Ефимова?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выходцев Яков Павлов

Мать ребёнка: Выходцева Неонила Стефанова (Ефимова?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выходцев Федор Павлов

Мать ребёнка: Выходцева Неонила Стефанова (Ефимова?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выходцев Николай Павлов

Мать ребёнка: Выходцева Неонила Стефанова (Ефимова?)

Смерть
21.11.1907
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
67 лет, от старости
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