Выходцева (Деревнина) Матрона Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смерти01.04.1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Бракосочетание
27.01.1828
Рождение ребёнка
19.12.1836
Сын: Выходцев Петр Иванов
Отец ребёнка: Выходцев Иван Казак Ст. Токушинской Андреев
Рождение ребёнка
10.12.1838
Отец ребёнка: Выходцев Иван Казак Ст. Токушинской Андреев
Рождение ребёнка
Около 1847
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шубина Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Выходцев Иван Казак Ст. Токушинской Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спичева Лукия Иванова
Отец ребёнка: Выходцев Иван Казак Ст. Токушинской Андреев
Смерть
01.04.1855