Выходцева (Деревнина) Матрона Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выходцева (Деревнина) Матрона Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

01.04.1855

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Деревин Семен Артемьев

Мать: Деревина Анастасия Федорова

Бракосочетание
27.01.1828

Муж: Выходцев Иван Казак Ст. Токушинской Андреев

Рождение ребёнка
19.12.1836

Сын: Выходцев Петр Иванов

Отец ребёнка: Выходцев Иван Казак Ст. Токушинской Андреев

Рождение ребёнка
10.12.1838

Сын: Выходцев Павел Иванов

Отец ребёнка: Выходцев Иван Казак Ст. Токушинской Андреев

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Выходцев Александр Уряд. Выс. Токушинского Иванов

Отец ребёнка: Выходцев Иван Казак Ст. Токушинской Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шубина Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Выходцев Иван Казак Ст. Токушинской Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спичева Лукия Иванова

Отец ребёнка: Выходцев Иван Казак Ст. Токушинской Андреев

Смерть
01.04.1855
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