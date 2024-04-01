Выходцев Иван Казак Ст. Токушинской Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выходцев Иван Казак Ст. Токушинской Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1812

Отец: Выходцев Андрей Осипов

Мать: Выходцева Авдотья Алексеева

Бракосочетание
27.01.1828

Жена: Выходцева Матрона Семенова

Рождение ребёнка
19.12.1836

Сын: Выходцев Петр Иванов

Мать ребёнка: Выходцева Матрона Семенова

Рождение ребёнка
10.12.1838

Сын: Выходцев Павел Иванов

Мать ребёнка: Выходцева Матрона Семенова

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Выходцев Александр Уряд. Выс. Токушинского Иванов

Мать ребёнка: Выходцева Матрона Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шубина Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Выходцева Матрона Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спичева Лукия Иванова

Мать ребёнка: Выходцева Матрона Семенова

Смерть
Неизвестно
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