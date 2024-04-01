Выходцев Иван Казак Ст. Токушинской Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1812
Бракосочетание
27.01.1828
Рождение ребёнка
19.12.1836
Сын: Выходцев Петр Иванов
Мать ребёнка: Выходцева Матрона Семенова
Рождение ребёнка
10.12.1838
Мать ребёнка: Выходцева Матрона Семенова
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Выходцев Александр Уряд. Выс. Токушинского Иванов
Мать ребёнка: Выходцева Матрона Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шубина Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Выходцева Матрона Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спичева Лукия Иванова
Мать ребёнка: Выходцева Матрона Семенова
Смерть
Неизвестно