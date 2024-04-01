Выходцева (Бушланова) Неонила Стефанова (Ефимова?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выходцева (Бушланова) Неонила Стефанова (Ефимова?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Бушланов Степан Крест. Д. Бугровой, Соколовской Вол. Егоров

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1860

Муж: Выходцев Павел Иванов

фонд 16-02-203-450
Рождение ребёнка
11.11.1860

Дочь: Стефанида Павлова

Отец ребёнка: Выходцев Павел Иванов

Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Петухова Мариамна Павлова

Отец ребёнка: Выходцев Павел Иванов

Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Петухова Мария Павлова

Отец ребёнка: Выходцев Павел Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выходцев Яков Павлов

Отец ребёнка: Выходцев Павел Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выходцев Федор Павлов

Отец ребёнка: Выходцев Павел Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выходцев Николай Павлов

Отец ребёнка: Выходцев Павел Иванов

Смерть
Неизвестно
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