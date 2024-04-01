Выходцева (Бушланова) Неонила Стефанова (Ефимова?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: Бушланов Степан Крест. Д. Бугровой, Соколовской Вол. Егоров
Бракосочетание
30.01.1860
фонд 16-02-203-450
Рождение ребёнка
11.11.1860
Дочь: Стефанида Павлова
Отец ребёнка: Выходцев Павел Иванов
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Петухова Мариамна Павлова
Отец ребёнка: Выходцев Павел Иванов
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Петухова Мария Павлова
Отец ребёнка: Выходцев Павел Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Выходцев Яков Павлов
Отец ребёнка: Выходцев Павел Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Выходцев Павел Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Выходцев Павел Иванов
Смерть
Неизвестно