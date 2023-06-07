Горшкова (Чекмарева) Мария
Место рождениядер.Курьяново, Калязинский (Кашинский) р-н, Тверская (Калининская) область
Дата рождения22.01.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
дер.Курьяново, Калязинский (Кашинский) р-н, Тверская (Калининская) область
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Горшков Иван
Рождение ребёнка
1932
Сын: Горшков Вячеслав Иванович
Отец ребёнка: Горшков Иван
Рождение ребёнка
19.05.1935
Дочь: Глазырина Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Горшков Иван
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург