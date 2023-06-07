Горшкова (Чекмарева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшкова (Чекмарева) Мария

Место рождения

дер.Курьяново, Калязинский (Кашинский) р-н, Тверская (Калининская) область

Дата рождения

22.01.1905

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

дер.Курьяново, Калязинский (Кашинский) р-н, Тверская (Калининская) область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Горшков Юрий Иванович

Отец ребёнка: Горшков Иван

Рождение ребёнка
1932

Сын: Горшков Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Горшков Иван

Рождение ребёнка
19.05.1935

Дочь: Глазырина Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Горшков Иван

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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