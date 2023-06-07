Горшков Вячеслав Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоршков Вячеслав Иванович

Горшков Вячеслав Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Горшков Иван

Мать: Горшкова Мария

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close