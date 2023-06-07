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Горшков Иван

Место рождения

дер. Карповка, Калязинский р-н, Тверская (Калининская) область

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Карповка, Калязинский р-н, Тверская (Калининская) область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Горшков Юрий Иванович

Мать ребёнка: Горшкова Мария

Рождение ребёнка
1932

Сын: Горшков Вячеслав Иванович

Мать ребёнка: Горшкова Мария

Рождение ребёнка
19.05.1935

Дочь: Глазырина Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Горшкова Мария

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно