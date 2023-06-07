Горшков Иван
Место рождениядер. Карповка, Калязинский р-н, Тверская (Калининская) область
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Карповка, Калязинский р-н, Тверская (Калининская) область
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Горшкова Мария
Рождение ребёнка
1932
Сын: Горшков Вячеслав Иванович
Мать ребёнка: Горшкова Мария
Рождение ребёнка
19.05.1935
Дочь: Глазырина Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Горшкова Мария
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно