Глазырина (Горшкова) Раиса Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.05.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1935
Отец: Горшков Иван
Мать: Горшкова Мария
Рождение ребёнка
03.09.1957
Дочь: Глазырина Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Глазырин Анатолий Миронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курта Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Глазырин Анатолий Миронович
Смерть
Неизвестно