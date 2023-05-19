Глазырина (Горшкова) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлазырина (Горшкова) Раиса Ивановна

Глазырина (Горшкова) Раиса Ивановна

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

19.05.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1935

Отец: Горшков Иван

Мать: Горшкова Мария

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
03.09.1957

Дочь: Глазырина Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Глазырин Анатолий Миронович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курта Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Глазырин Анатолий Миронович

Смерть
Неизвестно