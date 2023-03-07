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Новиковъ Петръ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1792

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Новиковъ Ермилъ

Мать: Новикова Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1818

Сын: Новиковъ Парфенъ

Мать ребёнка: Новикова Февронья Романова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Привалова Екатерина

Мать ребёнка: Новикова Февронья Романова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Волкова Авдотья

Мать ребёнка: Новикова Февронья Романова

Рождение ребёнка
1832

Сын: Новиковъ Макаръ

Мать ребёнка: Новикова Февронья Романова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Сын: Новиковъ Семенъ

Мать ребёнка: Новикова Февронья Романова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Февронья Романова

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