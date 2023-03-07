Новиковъ Петръ
Место рождения
Дата рождения1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Новиковъ Ермилъ
Мать: Новикова Прасковья
Рождение ребёнка
1818
Сын: Новиковъ Парфенъ
Мать ребёнка: Новикова Февронья Романова
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Привалова Екатерина
Мать ребёнка: Новикова Февронья Романова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Волкова Авдотья
Мать ребёнка: Новикова Февронья Романова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Новиковъ Макаръ
Мать ребёнка: Новикова Февронья Романова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Новиковъ Семенъ
Мать ребёнка: Новикова Февронья Романова
Бракосочетание
Неизвестно