Волкова (Новикова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Новикова) Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Новиковъ Петръ

Мать: Новикова Февронья Романова

Рождение ребёнка
1853

Сын: Волковъ Иванъ

Отец ребёнка: Волковъ Матвей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Волковъ Матвей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1861

Сын: Волковъ Яковъ

Отец ребёнка: Волковъ Матвей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1862

Сын: Волковъ Павелъ

Отец ребёнка: Волковъ Матвей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1865

Сын: Волковъ Алексѣй

Отец ребёнка: Волковъ Матвей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.03.1869

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Волковъ Матвей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономарева Марія

Отец ребёнка: Волковъ Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Проломова Прасковья

Отец ребёнка: Волковъ Матвей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волковъ Матвей

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