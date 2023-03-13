Волкова (Новикова) Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Новиковъ Петръ
Рождение ребёнка
1853
Сын: Волковъ Иванъ
Отец ребёнка: Волковъ Матвей
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Волковъ Матвей
Рождение ребёнка
1861
Сын: Волковъ Яковъ
Отец ребёнка: Волковъ Матвей
Рождение ребёнка
1862
Сын: Волковъ Павелъ
Отец ребёнка: Волковъ Матвей
Рождение ребёнка
1865
Сын: Волковъ Алексѣй
Отец ребёнка: Волковъ Матвей
Рождение ребёнка
17.03.1869
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Волковъ Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономарева Марія
Отец ребёнка: Волковъ Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Проломова Прасковья
Отец ребёнка: Волковъ Матвей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волковъ Матвей