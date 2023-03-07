Привалова (Новикова) Екатерина
Место рождения
Дата рождения1823
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Новиковъ Петръ
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Назарова Аксинья
Отец ребёнка: Приваловъ Семенъ
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Приваловъ Семенъ
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Каманова Пелагѣя
Отец ребёнка: Приваловъ Семенъ
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Приваловъ Семенъ
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Приваловъ Семенъ
Рождение ребёнка
18.06.1861
Сын: Приваловъ Меѳодій
Отец ребёнка: Приваловъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Приваловъ Семенъ