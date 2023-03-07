Привалова (Новикова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Привалова (Новикова) Екатерина

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1823

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Новиковъ Петръ

Мать: Новикова Февронья Романова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Назарова Аксинья

Отец ребёнка: Приваловъ Семенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Приваловъ Семенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Каманова Пелагѣя

Отец ребёнка: Приваловъ Семенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Агрофена

Отец ребёнка: Приваловъ Семенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Приваловъ Семенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.06.1861

Сын: Приваловъ Меѳодій

Отец ребёнка: Приваловъ Семенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Приваловъ Семенъ

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