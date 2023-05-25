Семен Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти01.07.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Григорий Иванов
Мать: Феодосия Тимофеева
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Екатерина Семенова
Мать ребёнка: Надежда Карпова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Дмитрий Семенов
Мать ребёнка: Надежда Карпова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Татьяна Семенова
Мать ребёнка: Надежда Карпова
Рождение ребёнка
1837
Сын: Максим Семенов
Мать ребёнка: Надежда Карпова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Прасковья Семенова
Мать ребёнка: Надежда Карпова
Рождение ребёнка
26.06.1841 ст.
Дочь: Марфа Семенова
Мать ребёнка: Надежда Карпова
Свистуха, Дмитровский район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Никифорова
Смерть
01.07.1876