Семен Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемен Григорьев

Семен Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

01.07.1876

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Григорий Иванов

Мать: Феодосия Тимофеева

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Екатерина Семенова

Мать ребёнка: Надежда Карпова

Рождение ребёнка
1832

Сын: Дмитрий Семенов

Мать ребёнка: Надежда Карпова

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Татьяна Семенова

Мать ребёнка: Надежда Карпова

Рождение ребёнка
1837

Сын: Максим Семенов

Мать ребёнка: Надежда Карпова

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Прасковья Семенова

Мать ребёнка: Надежда Карпова

Рождение ребёнка
26.06.1841 ст.

Дочь: Марфа Семенова

Мать ребёнка: Надежда Карпова

Свистуха, Дмитровский район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Никифорова

Смерть
01.07.1876
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close