Надежда Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Екатерина Семенова
Отец ребёнка: Семен Григорьев
Рождение ребёнка
1832
Сын: Дмитрий Семенов
Отец ребёнка: Семен Григорьев
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Татьяна Семенова
Отец ребёнка: Семен Григорьев
Рождение ребёнка
1837
Сын: Максим Семенов
Отец ребёнка: Семен Григорьев
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Пасковья Семенова
Отец ребёнка: Семен Григорьев
Рождение ребёнка
26.06.1841 ст.
Дочь: Марфа Семенова
Отец ребёнка: Семен Григорьев
Свистуха, Дмитровский район, Московская область
Смерть
Неизвестно