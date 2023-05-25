Надежда Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Екатерина Семенова

Отец ребёнка: Семен Григорьев

Рождение ребёнка
1832

Сын: Дмитрий Семенов

Отец ребёнка: Семен Григорьев

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Татьяна Семенова

Отец ребёнка: Семен Григорьев

Рождение ребёнка
1837

Сын: Максим Семенов

Отец ребёнка: Семен Григорьев

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Пасковья Семенова

Отец ребёнка: Семен Григорьев

Рождение ребёнка
26.06.1841 ст.

Дочь: Марфа Семенова

Отец ребёнка: Семен Григорьев

Свистуха, Дмитровский район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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