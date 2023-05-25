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Екатерина Семенова
Екатерина Семенова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1831
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Семен Григорьев
1805 г.р.
Мать
Надежда Карпова
1805 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец:
Семен Григорьев
Мать:
Надежда Карпова
Смерть
Неизвестно
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