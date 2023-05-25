Екатерина Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Семенова

Екатерина Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1805 г.р.

Мать

1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Семен Григорьев

Мать: Надежда Карпова

Смерть
Неизвестно