Шипилов Яков Даниилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825 ст.
Бракосочетание
До 1846 ст.
Жена: Шипилова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Мать ребёнка: Шипилова Евдокия
Рождение ребёнка
10.02.1850 ст.
Мать ребёнка: Шипилова Евдокия
Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно