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Шипилов Яков Даниилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825 ст.

Отец: Шипилов Даниил Меркулович

Мать: Шипилова Анисия Никифоровна

Бракосочетание
До 1846 ст.

Жена: Шипилова Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Сын: Шипилов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Шипилова Евдокия

Рождение ребёнка
10.02.1850 ст.

Сын: Шипилов Анисим Яковлевич

Мать ребёнка: Шипилова Евдокия

Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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