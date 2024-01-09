Шипилов Даниил Меркулович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804 ст.
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804 ст.
Бракосочетание
До 1821 ст.
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.
Сын: Шипилов Алексей Даниилович
Мать ребёнка: Шипилова Анисия Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.
Мать ребёнка: Шипилова Анисия Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.
Дочь: (Шипилова) Акилина Данииловна
Мать ребёнка: Шипилова Анисия Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.
Дочь: (Шипилова) Александра Данииловна
Мать ребёнка: Шипилова Анисия Никифоровна
Смерть
1830