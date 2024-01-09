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Шипилов Даниил Меркулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804 ст.

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804 ст.

Отец: Шипилов Меркул (Меркурий) Федорович

Мать: Шипилова Агриппина Луповна

Бракосочетание
До 1821 ст.

Жена: Шипилова Анисия Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1822 ст.

Сын: Шипилов Алексей Даниилович

Мать ребёнка: Шипилова Анисия Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1825 ст.

Сын: Шипилов Яков Даниилович

Мать ребёнка: Шипилова Анисия Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Дочь: (Шипилова) Акилина Данииловна

Мать ребёнка: Шипилова Анисия Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1830 ст.

Дочь: (Шипилова) Александра Данииловна

Мать ребёнка: Шипилова Анисия Никифоровна

Смерть
1830

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