Шипилова Анисия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797 ст.
Дата смертиПосле 1837 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1821 ст.
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.
Сын: Шипилов Алексей Даниилович
Отец ребёнка: Шипилов Даниил Меркулович
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.
Отец ребёнка: Шипилов Даниил Меркулович
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.
Дочь: (Шипилова) Акилина Данииловна
Отец ребёнка: Шипилов Даниил Меркулович
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.
Дочь: (Шипилова) Александра Данииловна
Отец ребёнка: Шипилов Даниил Меркулович
Смерть
После 1837 ст.