Шипилова Анисия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипилова Анисия Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797 ст.

Дата смерти

После 1837 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1804 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1821 ст.

Муж: Шипилов Даниил Меркулович

Рождение ребёнка
Около 1822 ст.

Сын: Шипилов Алексей Даниилович

Отец ребёнка: Шипилов Даниил Меркулович

Рождение ребёнка
Около 1825 ст.

Сын: Шипилов Яков Даниилович

Отец ребёнка: Шипилов Даниил Меркулович

Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Дочь: (Шипилова) Акилина Данииловна

Отец ребёнка: Шипилов Даниил Меркулович

Рождение ребёнка
Около 1830 ст.

Дочь: (Шипилова) Александра Данииловна

Отец ребёнка: Шипилов Даниил Меркулович

Смерть
После 1837 ст.

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