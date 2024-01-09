Шипилова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1846 ст.
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Отец ребёнка: Шипилов Яков Даниилович
Рождение ребёнка
10.02.1850 ст.
Отец ребёнка: Шипилов Яков Даниилович
Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно