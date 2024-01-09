Шипилова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипилова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1846 ст.

Муж: Шипилов Яков Даниилович

Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Сын: Шипилов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Шипилов Яков Даниилович

Рождение ребёнка
10.02.1850 ст.

Сын: Шипилов Анисим Яковлевич

Отец ребёнка: Шипилов Яков Даниилович

Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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