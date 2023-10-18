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Павлов Василий Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Павлов Спиридон Симеонович

Мать: Павлова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
06.12.1958

Дочь: Павлова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Павлова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
02.01.1961

Сын: Павлов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Павлова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крылова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Павлова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Васильевна

Мать ребёнка: Павлова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Павлова Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Анна Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Раково, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1969
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