Павлов Василий Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смерти1969
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Рождение ребёнка
06.12.1958
Дочь: Павлова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Павлова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
02.01.1961
Мать ребёнка: Павлова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крылова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Павлова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Васильевна
Мать ребёнка: Павлова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Павлова Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Анна Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Раково, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1969