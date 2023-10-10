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Павлов Спиридон Симеонович

Место рождения

Раково, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

?.12.1900

Дата смерти

20.06.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1900

Отец: Павлов Симеон Александрович

Мать: Анастасия Ивановна

Раково, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
До 1926

Дочь: Агафья Спиридоновна

Мать ребёнка: Павлова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
21.02.1927

Сын: Павлов Федор Спиридонович

Мать ребёнка: Павлова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
23.06.1929

Сын: Павлов Тимофей Спиридонович

Мать ребёнка: Павлова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Павлов Василий Спиридонович

Мать ребёнка: Павлова Ольга Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Ольга Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Кожевенный «завод» (занимался выделкой кожи)
Место жительства
Неизвестно
Раково, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
20.06.1966
Раково, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: отерослератический кардиосклероз
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