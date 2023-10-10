Павлов Спиридон Симеонович
Место рождения
Дата рождения?.12.1900
Дата смерти20.06.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1900
Отец: Павлов Симеон Александрович
Мать: Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
До 1926
Дочь: Агафья Спиридоновна
Мать ребёнка: Павлова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
21.02.1927
Сын: Павлов Федор Спиридонович
Мать ребёнка: Павлова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
23.06.1929
Сын: Павлов Тимофей Спиридонович
Мать ребёнка: Павлова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Павлов Василий Спиридонович
Мать ребёнка: Павлова Ольга Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Ольга Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Кожевенный «завод» (занимался выделкой кожи)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.06.1966
Причина смерти: отерослератический кардиосклероз